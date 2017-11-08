Создание фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен22 заявки366 просмотров

Нам необходимо создать фирменный стиль для будущего дачно-коттеджного посёлка.Местоположение: Крым, Альминскаядолина, село Песчаное.Достопримечательности: Усть-Альминское городище, мыс Керменчик(в переводе «маленькая крепость»), река Альма.Дачно-коттеджный посёлок будетрасположен в пешей доступности от береговой линии Чёрного моря. Наименование посёлка: «СлободаПесчаная».Слоган: «Ваш домик у моря»Фирменный стильдолжен содержать:·      Логотип (многоцветное и одноцветноерешение);·      Фирменный блок – традиционное,часто употребляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля;·      Фирменный лозунг (слоган) – постоянноиспользуемый фирменный оригинальный девиз;·      Фирменная гамма цветов (с расшифровкой покомпонентам в CMYK и RGB);·      Фирменный комплект шрифтов;·      Прочие фирменные константыФирменный стиль будет использоваться:·       Интернет-ресурсы;·       При создании фирменного сайта;·       Полиграфия;·       Наружная реклама.Нас интересуют:·       Ваше портфолио;·       Стоимость разработки (желательно разбить поблокам, начиная с логотипа);·       Сроки разработки (желательно разбить поблокам, начиная с логотипа).Ждём Ваших предложений!

8 лет назад
soyko
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$50
4 дня
Нам понравилось работать с Алёной! Предложили две принципиально разные концепции логотипов, мы остановились на одной из них, после чего доработали логотип. Большое спасибо!
Очень приятно было работать! Конструктивные комментарии, оплата вовремя и дружелюбное общение! С удовольствием поработала бы еще, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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