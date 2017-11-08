Создание фирменного стиля

Нам необходимо создать фирменный стиль для будущего дачно-коттеджного посёлка.Местоположение: Крым, Альминскаядолина, село Песчаное.Достопримечательности: Усть-Альминское городище, мыс Керменчик(в переводе «маленькая крепость»), река Альма.Дачно-коттеджный посёлок будетрасположен в пешей доступности от береговой линии Чёрного моря. Наименование посёлка: «СлободаПесчаная».Слоган: «Ваш домик у моря»Фирменный стильдолжен содержать:· Логотип (многоцветное и одноцветноерешение);· Фирменный блок – традиционное,часто употребляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля;· Фирменный лозунг (слоган) – постоянноиспользуемый фирменный оригинальный девиз;· Фирменная гамма цветов (с расшифровкой покомпонентам в CMYK и RGB);· Фирменный комплект шрифтов;· Прочие фирменные константыФирменный стиль будет использоваться:· Интернет-ресурсы;· При создании фирменного сайта;· Полиграфия;· Наружная реклама.Нас интересуют:· Ваше портфолио;· Стоимость разработки (желательно разбить поблокам, начиная с логотипа);· Сроки разработки (желательно разбить поблокам, начиная с логотипа).Ждём Ваших предложений!