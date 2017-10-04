Нужно разработать логотип и фирменный стиль. Главная фишка - российские морепродукты и рыба. (логотип, стиль, фуд трек) Нюансы в личку! Бюджет 8700 рублей Работать начинаем по эскизу.
Сделать фирменный стиль, доработать эмблему
Детская футбольная школа ЛИДЕР г. Могилев. Из прикрепленного файла сделать эмблему с названием команды. Разработать фирменный стиль. Разработать рекламный буклет для привлечения большого количества посетителей.
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