Сделать фирменный стиль, доработать эмблему

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Закрыт10 заявок169 просмотров

Детская футбольная школа ЛИДЕР г. Могилев. Из прикрепленного файла сделать эмблему с названием команды. Разработать фирменный стиль. Разработать рекламный буклет для привлечения большого количества посетителей.

8 лет назад
SIRoga37
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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