Логотип дизайн

Дизайн продукцииЗакрыт24 заявки746 просмотров
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Нужно сделать логотип, дизайн этикетки, меню , флаера , визитки , кафе бУузинная ! Ваши предложения в личку, спасибо!

2 года назад
Seavaev
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
sveeta_ssssssss
Светлана 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$33
12 дней
RUB