Адаптировать макет упаковки

Есть готовая печатная продукция (приглашения, открытки и тд) в JPG формате, есть PSD mockup файлы с фонами, элементами, объектами. Нужно красиво оформить презентации для этой печатной продукции (эффект, что эта печатная продукция лежит на плоскости/столе ...
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Нужно разработать макет упаковки соуса Унаги на основе уже существующего дизайна макета сухарей. Шрифты и весь дизайн взять с пакета сухарей, а размеры нового макета взять с шаблона что предоставлю
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