Адаптировать макет упаковки

$8
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки867 просмотров
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Нужно разработать макет упаковки соуса Унаги на основе уже существующего дизайна макета сухарей. Шрифты и весь дизайн взять с пакета сухарей, а размеры нового макета взять с шаблона что предоставлю

2 года назад
Rutak1338
47 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Formart
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
2 года назад
$8
1 день
UAH
Все отлично! Хорошое сотрудничество
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