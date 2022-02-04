Дополненная реальность

Дизайн продукцииЗакрытнет заявок598 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать анимированную дополненную реальность для блюд в ресторане.  

пример во вложении.

2 года назад
guest_16446038207814
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн двустороннего флаера

    Нужен дизайн простого двустороннего флаера формата А6. Лицевая сторона: логотип магазина и схематическая карта - как добраться (схему карадашом нарисую поверх google maps). Обратная сторона: лого, список продуктов, фото продуктов. Ну и все более-менее "облагородить", чтобы красиво смотрелось Лото ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать буклет,который позже будет загружен в ворд

    Не трудная задача.Требуется сделать как на скриншотах(они из ворда).Нужно сделать буклет на тему тайм-менеджмента.Без понятия как это делается,нужно чтобы было на двух сторонах по три страницы(как на файлах прикреплённых),чтобы после оказалось это всё в ворде.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перерисовать визитку

    Есть фотка визитки. Оригинал утерян. Хочется что-то очень близкое На выходе нужен лист А4 с размещенными на ней визитками под нарезку 9х5

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 3 обложки для музыкального альбома

    $21

    Доброго времени! У нас готовятся 3 трека к выходу. Группа Spirits (в переводе Души) Название альбома "Нити Света"[url=https://drive.google.com/drive/folders/1InwOQ5WdzJXN31dinRd1pgzfiR5eXtEs?usp=sharing] [/url] 1 трек - Доброе Утро 2 трек - Дыши 3 трек Хоопонопоно Исполнителю вышлю ссылку для прослушивания треков. ТЗ: Нужно дизайн 3-х обложек ...

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Тейбл тент

    Тейбл тент с [list][*]Картинку -в зале работает мастер бровист -вы можете сделать брови прямо сейчас ,одновременно с текущей процедурой .[*]прикрепляю наши фотографии [*]Услуги бровиста тоже прикрепила цены (корректива будет депиляция лица 70-150 грн)[/list]

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    2 года назад