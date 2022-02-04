Дизайнер для оформления сцен-презентаций (Photoshop)

Есть готовая печатная продукция (приглашения, открытки и тд) в JPG формате, есть PSD mockup файлы с фонами, элементами, объектами. Нужно красиво оформить презентации для этой печатной продукции (эффект, что эта печатная продукция лежит на плоскости/столе - вид сверху в окружении предметов интерьера), соответственно нужно подобрать элементы, фон и объекты по тематике и цвету, расположить на сцене. Часть элементов и фонов редактируемы, нужно их менять и подбирать цвет.

Дизайн самой печатной продукции не нужен, она готова, нужны именно сценки вокруг нее.

Навыки - чувство стиля и вкуса, знание Photoshop (слои, режимы наложения).

Mockup файлы тяжелые и для комфортной работы нужен быстрый компьютер.

На начальном этапе нужно сделать 15 приглашений, к каждому по 2 презентации. При хороших результатах, такие презентации нужны будут на постоянной основе в большем количестве. Один пример во вложении, больше примеров пришлю в личном сообщении. Стоимость обговаривается.