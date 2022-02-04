Дизайн картинки

Не трудная задача.Требуется сделать как на скриншотах(они из ворда).Нужно сделать буклет на тему тайм-менеджмента.Без понятия как это делается,нужно чтобы было на двух сторонах по три страницы(как на файлах прикреплённых),чтобы после оказалось это всё в ворде.