Написать музыку для рекламного ролика

$25
Музыка и ЗвукиЗавершен26 заявок1242 просмотра
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Лирическая. Хронометраж 30 сек. Законченность

3 года назад
290911
Натали 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergeytet
64 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$25
3 дня
Рекомендую. Исполнитель отличный. Понял задачу быстро и качественно исполнил с первого раза без исправлений. Круто 10 баллов.
Сотрудничеством с Натали удовлетворён. Чётко поставлена задача, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
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