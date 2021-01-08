Записать песню

Я пишу песни на заказ. Нужны вокалисты для сотрудничества (мужские и женские голоса). Со свободным доступом к проф. оборудованию для записи (дома или на студии - не важно).Хотелось бы, чтобы вы предоставляли запись с чистым исполением (либо поёте максимально чисто, либо сами корректируете моменты, где не попали в ноты).Запись бэка чисто символически.