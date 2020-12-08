Найти трек

$2
Музыка и ЗвукиЗакрыт6 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://youtu.be/rV4tunz8oW4 нужно найти треки на 0:50 минуте и на 3:35 минуте. Музыку на фоне ужасно плохо слышно, поэтому просто так трек не распознать 

3 года назад
Morodek
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад