Подобрать музыку под ролик (DMCA FREE)

Музыка и ЗвукиЗакрыт28 заявок570 просмотров
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В общем есть клип, сделанный в программе iMovie, с раскадровкой и встроенной музыкой. Проблема в том что музыка подпадает под DMCA. Нужно подобрать свободный от авторских прав трек, который подходит под ролик.

3 года назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад