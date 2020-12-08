Биты для трека

https://youtu.be/rV4tunz8oW4 нужно найти треки на 0:50 минуте и на 3:35 минуте. Музыку на фоне ужасно плохо слышно, поэтому просто так трек не распознать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу записать трек, для этого нужны биты, слова есть. Припев хочу сделать в стиле рок.
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