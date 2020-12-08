Биты для трека

текст 1-й куплет: Ты приходишь на работу: Белый верх и чёрный низ. Ты всегда верна дресс-коду, Но затмишь любых актрис. Каждый час – дежурный кофе, / Резкий душ и крепкий кофе, А на свете есть моря! Две недели пыльный офис Обойдется без тебя. Припев: Давай прикинем, Как ...