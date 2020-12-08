Биты для трека

Музыка и ЗвукиЗакрыт36 заявок887 просмотров
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Хочу записать трек, для этого нужны биты, слова есть. Припев хочу сделать в стиле рок.

3 года назад
guest_16101411516709
3 года в сервисе
Был
3 года назад