Написать музыку для мобильного приложения

Музыка и ЗвукиЗавершен17 заявок559 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна музыка под игру. Спокойная, про любовь.

Обязательно пишите примеры своих работ и стоимость

3 года назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
UE_tonight
Илья 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
3 года назад
$5
2 дня
Все отлично
Рекомендую!