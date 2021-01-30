Написать мелодию, музыку к мобильной игре

Музыка и ЗвукиЗавершен8 заявок919 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать мелодию, музыку к мобильной игре. Подробное описание во вложении к заданию

3 года назад
megabet
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sergeytet
64 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
15 минут назад
3 года назад
$100
7 дней
Сотрудничеством с Сергеем удовлетворён. Задача выполнена. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Сотрудничеством с Александром удовлетворён. Чётко поставлена задача, правки в пределах нормы, оплата без задержки. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.