Дописать трек в Ableton live 10

Полетел пк, а показ проекта уже завтра...

Нужно доделать трек в Ableton live 10 (без сведения). На данный момент присутствует лишь кусок куплета и припева, от которых и нужно отталкиваться. Куплет нужно развить и дополнить бас партией. Припев сделать слегка танцевальным (имеющиеся ударные можно заменить). Прописать перед припевом короткий бридж (можно с дропом) и небольшой "спад" после припева. Прописать везде трэп-хип-хоп ударные. Общая картина должна быть такой: куплет — бридж — припев — утихающая концовка. Использовать внешние плагины (Spire, Serum, FF pro-Q3...) не родные!!

Проект должен быть готов и скинут мне (в формате .als) до 12:00 по МСК 21.01.2021 !!!