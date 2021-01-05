Дописать трек в Ableton live 10

Написать мелодию, музыку к мобильной игре. Подробное описание во вложении к заданию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полетел пк, а показ проекта уже завтра...
Нужно доделать трек в Ableton live 10 (без сведения). На данный момент присутствует лишь кусок куплета и припева, от которых и нужно отталкиваться. Куплет нужно развить и дополнить бас партией. Припев сделать слегка танцевальным (имеющиеся ударные можно заменить). Прописать перед припевом короткий бридж (можно с дропом) и небольшой "спад" после припева. Прописать везде трэп-хип-хоп ударные. Общая картина должна быть такой: куплет — бридж — припев — утихающая концовка. Использовать внешние плагины (Spire, Serum, FF pro-Q3...) не родные!!
Проект должен быть готов и скинут мне (в формате .als) до 12:00 по МСК 21.01.2021 !!!
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