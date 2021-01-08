Подобрать музыку на audiojungle

Музыка и ЗвукиЗакрыт19 заявок762 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подобрать 30-40 треков на https://audiojungle.net/category/music

Под определенное настроение

3 года назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Записать песню

    $10

    Я пишу песни на заказ. Нужны вокалисты для сотрудничества (мужские и женские голоса). Со свободным доступом к проф. оборудованию для записи (дома или на студии - не важно).Хотелось бы, чтобы вы предоставляли запись с чистым ...

    Музыка и Звуки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дописать трек в Ableton live 10

    Полетел пк, а показ проекта уже завтра... Нужно доделать трек в Ableton live 10 (без сведения). На данный момент присутствует лишь кусок куплета и припева, от которых и нужно отталкиваться. Куплет нужно развить и дополнить бас ...

    Музыка и Звуки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подобрать музыку под ролик (DMCA FREE)

    В общем есть клип, сделанный в программе iMovie, с раскадровкой и встроенной музыкой. Проблема в том что музыка подпадает под DMCA. Нужно подобрать свободный от авторских прав трек, который подходит под ролик.

    Музыка и Звуки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти трек

    $2

    https://youtu.be/rV4tunz8oW4 нужно найти треки на 0:50 минуте и на 3:35 минуте. Музыку на фоне ужасно плохо слышно, поэтому просто так трек не распознать

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад