Подобрать музыку на audiojungle

Я пишу песни на заказ. Нужны вокалисты для сотрудничества (мужские и женские голоса). Со свободным доступом к проф. оборудованию для записи (дома или на студии - не важно).Хотелось бы, чтобы вы предоставляли запись с чистым ...
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