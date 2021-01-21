Найти трек/музыку

Нужно найти точное название треков .Шазам их не ищет по этому суда и обратился.Именно эту версию нужно трека. Название трека (Сакид Самедов - Доля) нужно найти эту версию песни. https://www.instagram.com/p/CK91j8So5lD/?igshid=4i4mmbhyue3e
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Слова из трека
Москва эйфория Москва энтропия.. Днем летим сквозь тучи.. Ночь..
Это не скриптонит. Какой-то ноунейм на ютубе был
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