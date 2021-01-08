Ретопология объекта

3D-графикаЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Здравствуйте, Александр.

Я занимаюсь ретопологией отсканированных объектов и недавно для этих целей стал изучать 3D Coat. По ходу работ у меня стали возникать вопросы, на которые я не могу пока найти в интернете ответа. Нормальных онлайн-курсов по 3D Coat тоже не вижу. Можно ли с Вами договориться провести хотя бы одно занятие? Думаю, даже полчаса хватит, так как меня интересуtn несколько вопросов по узкой тематике. Сообщите стоимость занятия и думаю, мы договоримся с Вами.

Спасибо.

3 года назад
Yurix13
46 летМолдова
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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