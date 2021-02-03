Разработка персонажей в 3Д- графике по готовому эскизу

3D-графикаЗакрыт11 заявок544 просмотра
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1. Креативно агентство Молоко (Республика Беларусь, Минск) ищет на разовый проект специалиста, умеющего разрабатывать персонажей в 3Д- графике по готовому эскизу (будет один персонаж, но в разных позах (ракурсах)). Примеры прикрепляю ниже.

2. Оплата по договоренности после выяснений сроков выполнения данной работы.

3. Предпочтение будем отдавать людям с портфолио, проживающим в г.Минск.

4. Для удобства, пишите в лс.

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3 года назад
guest_16123651469748
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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