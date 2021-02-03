Разработка персонажей в 3Д- графике по готовому эскизу

1. Креативно агентство Молоко (Республика Беларусь, Минск) ищет на разовый проект специалиста, умеющего разрабатывать персонажей в 3Д- графике по готовому эскизу (будет один персонаж, но в разных позах (ракурсах)). Примеры прикрепляю ниже.

2. Оплата по договоренности после выяснений сроков выполнения данной работы.

3. Предпочтение будем отдавать людям с портфолио, проживающим в г.Минск.

4. Для удобства, пишите в лс.

https://www.behance.net/gallery/67440797/Rocklets-Max-vs-Crunch?tracking_source=search_projects_recommended%7Ccharacter

https://www.behance.net/gallery/106897985/Terracotta-Army-Action-Figure-Cosplay?tracking_source=search_projects_recommended%7Ccharacter

https://www.behance.net/gallery/98344003/Huawei-Nova-5T-HU?tracking_source=search_projects_recommended%7Ccharacter