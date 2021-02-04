3d модель танка Т-34

game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes.

Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем вращения текстуры

текстура 4к на танк

на гусеницу 1к отдельно, должна тайлиться.

В качестве примера фото ис4, и текстуры гусеницы.