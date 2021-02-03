Playable Ads

Нужно сделать сценку как на фото, цена договорная
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Добрый день, подскажите пожалуйста сколько стоит у вас заказать Playable банер.
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