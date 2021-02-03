Playable Ads

Игра представляет собой симулятор автоматизации добычи, обработки ресурсов, с дальнейшим крафтом более сложных предметов, и видом сверху. Ближайший аналог: factorio. В игре будет использоваться метод, когда сначала создаётся 3д модель, рендерится под разным углом, а после, ...