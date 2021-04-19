Анимировать 3D объект

Необходимо создать анимационный ролик на 10 секунд.

Необходимо анимировать 3D модель корабля, созданную в 3Ds Max (фото модели прикреплено к заказу). Анимированная модель должна отбрасывать от точечного источника света на плоскую поверхность (стену) тень. Источник света должен отслеживать движение модели в пространстве (предполагается воспроизведение с помощью проектора с движущимся зеркалом, т.е. с плавным передвижением проекции по стене, для начала достаточно горизонтального перемещения из нулевого положения на угол 45-60°, т.е. из положения с нулевой тенью в положение с максимальной тенью при указанных углах). Точечный источник света расположен перпендикулярно плоскости, в которой находится модель, и на некотором отдалении от этой плоскости. Желательно расположить источник света ниже горизонтали движения модели, чтобы вертикальная составляющая тени присутствовала в нулевом положении модели.

Тень должна отбрасываться на белый круг, диаметр круга должен быть больше максимального размера тени модели.

Пример (скриншоты с видеоролика) того, что мы должны получить (в примере - перемещение самолета), прикреплен к заказу.