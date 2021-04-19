Анимировать 3D объект

3D-графикаЗавершен4 заявки451 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать анимационный ролик на 10 секунд.

Необходимо анимировать 3D модель корабля, созданную в 3Ds Max (фото модели прикреплено к заказу). Анимированная модель должна отбрасывать от точечного источника света на плоскую поверхность (стену) тень. Источник света должен отслеживать движение модели в пространстве (предполагается воспроизведение с помощью проектора с движущимся зеркалом, т.е. с плавным передвижением проекции по стене, для начала достаточно горизонтального перемещения из нулевого положения на угол 45-60°, т.е. из положения с нулевой тенью в положение с максимальной тенью при указанных углах). Точечный источник света расположен перпендикулярно плоскости, в которой находится модель, и на некотором отдалении от этой плоскости. Желательно расположить источник света ниже горизонтали движения модели, чтобы вертикальная составляющая тени присутствовала в нулевом положении модели.

Тень должна отбрасываться на белый круг, диаметр круга должен быть больше максимального размера тени модели.

Пример (скриншоты с видеоролика) того, что мы должны получить (в примере - перемещение самолета), прикреплен к заказу.

3 года назад
BMK
73 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$20
22 дня
Очень удобно работатьт с Петром.
Спасибо за интересный проект.
  • Похожие заказы

  • 3d модель танка Т-34

    $50

    game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes. Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать чертежи в Coral Draw

    Задачи: - знание и умение работать в CorelDraw, Adobe, Photoshop, 3D программы - проектирование с нуля (от идеи до готового изделия) макетов для производства на ЧПУ - оцифровка готового изделия (берем готовое изделие конкурента, оцифровываем, изменяем, готовим макет, ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Забор

    Нужно сделать сценку как на фото, цена договорная

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание 3D STL моделей

    Создание 3D STL моделей Срочно необходим 3D дизайнер, для создания STL моделей под 3D печать. Необходимо спроэктировать и задизайнить модель сложной технологической ручки. Все параметры и необходимые особенности изделия мы подробно опишем. Проект срочный к выполнению. Приоритетнее общаться через телеграм

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка персонажей в 3Д- графике по готовому эскизу

    1. Креативно агентство Молоко (Республика Беларусь, Минск) ищет на разовый проект специалиста, умеющего разрабатывать персонажей в 3Д- графике по готовому эскизу (будет один персонаж, но в разных позах (ракурсах)). Примеры прикрепляю ниже. 2. Оплата по договоренности ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D-модели и визуализация объектов

    $30

    Добрый день! необходимо сделать визуализацию бытовок, прошу направить стоимость и сроки. ТЗ 18 обьектов бытовок: 1.1. Примеры для изображений представлены в приложении №1, но это конкуренты нужно сделать с отличием. 1.2. На каждом изображении сделать водяной знак ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3d визуализация

    Здравствуйте, нужно сделать 3d макет фасада дома из морских контейнеров на земельном участке приближенный к реальной фотографии. Требуется примерно 5 изображений c разных ракурсов.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад