Требуется перевести инструкции на русский язык

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Закрыт29 заявок834 просмотра

Особенно перевести текст с картинок.  

Стоимость. Сроки.

8 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров