Обработка фотографий и верстка страниц для сайта, в т.ч. адаптивная. Опыт работы в фотошопе более 8 лет: Создание коллажей, баннеров, шапок для соц.

Качественная обработка ФОТО: отделение от фона, ретушь, коллаж,

изменение цвета, восстановление и колеровка старых фото.

Работаю по предоплате 50% до полного устранения замечаний заказчика.

Опыт вёрстки более 5 лет, знания HTML5, CSS, JS (gulp, grunt, webpack, sass, less).

Адаптив под Desktop, Tablet, Mobile. Опты работы с Битриксом. Натяжка верстки на движок Word Press.