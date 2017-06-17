NatashaKop

Наталья NatashaKop

 
45 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Обработка фотографий и верстка страниц для сайта, в т.ч. адаптивная. Опыт работы в фотошопе более 8 лет: Создание коллажей, баннеров, шапок для соц.

Качественная обработка ФОТО: отделение от фона, ретушь, коллаж,

изменение цвета, восстановление и колеровка старых фото.

Работаю по предоплате 50%  до полного устранения замечаний заказчика.

Опыт вёрстки более 5 лет, знания HTML5, CSS, JS (gulp, grunt, webpack, sass, less).

Адаптив под Desktop, Tablet, Mobile. Опты работы с Битриксом. Натяжка верстки на движок Word Press.

JavascriptHTMLCSSБитриксSASSGulpPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Обработать 3 картинки - перекрасить автомобили в другой цвет
Наталья отлично справилась с поставленной задачей! Учла все пожелания и сдала прекрасную работу! Рекомендую!
С Александром сотрудничать оказалось очень легко. Он не торопил с заказом и оплатил в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Обработать 2 фото
Быстро и красиво быстрее чем рассчитывал - это важно рекомендую
Очень понравился заказчик. Остались приятные впечатления от сотрудничества. С такими хочется постоянно сотрудничать.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга