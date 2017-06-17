Обработка фотографий и верстка страниц для сайта, в т.ч. адаптивная. Опыт работы в фотошопе более 8 лет: Создание коллажей, баннеров, шапок для соц.
Качественная обработка ФОТО: отделение от фона, ретушь, коллаж,
изменение цвета, восстановление и колеровка старых фото.
Работаю по предоплате 50% до полного устранения замечаний заказчика.
Опыт вёрстки более 5 лет, знания HTML5, CSS, JS (gulp, grunt, webpack, sass, less).
Адаптив под Desktop, Tablet, Mobile. Опты работы с Битриксом. Натяжка верстки на движок Word Press.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Реставрация старой фотографии182 просмотра
- Ретушь мужского портрета167 просмотров
- Ретушь мужского портрета171 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Наталья отлично справилась с поставленной задачей! Учла все пожелания и сдала прекрасную работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
С Александром сотрудничать оказалось очень легко. Он не торопил с заказом и оплатил в срок. Рекомендую.
$1
10 баллов
7 лет назад
Быстро и красиво быстрее чем рассчитывал - это важно рекомендую
Ответный отзыв
Очень понравился заказчик. Остались приятные впечатления от сотрудничества. С такими хочется постоянно сотрудничать.
Обработка фотографий
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга