Ретушь фото + обтравка + фотомонтаж

Вам нужны красивые и качественные фотографии, без досадных дефектов, которые портят любимый снимок: морщинки и тени под глазами на портрете, слишком яркие блики, лишние предметы в кадре? Сделать Вам любую прическу без похода к парикмахеру? Вас модно одеть или сделать строгое фото на документ? У Вас есть старое, но милое сердцу, фото, и Вы хотите его восстановить? Я помогу Вам в этом.

Меня зовут Ирина Астахова, я – профессиональный фото-ретушер. Мой сайт: http://xn----8sbjurka5aq2j.xn--p1ai/

Более 6 лет я профессионально редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. За это время я обработала тысячи фотографий, овладела множеством приемом и техник, что помогает мне делать максимально качественный материал и сдавать его в короткие сроки. За это время я успела поработать и с крупныминациональными компаниями. Мои клиенты: журнал "Marie Claire" (Мари Клер), "Страховая группа МСК", Компания"Айдеко" (ideco), "Султан-Маркетинг ТОО" (Казахстан), Текстильная компания "Арабелла", Группа компаний "Мегант", СКБ Контур, журнал "Свадебныйтанец", Компания "Пять стихий"— и это неполный список клиентов.

В портфолио представлены далеко не все проекты. А только те, что наиболее полно отражают стиль моей работы! Если Вам необходимо что-то более конкретное - напишите мне.