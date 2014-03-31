IrinaAS

Ирина IrinaAS

 
46 летРоссия/Серпухов
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ретушь фото + обтравка + фотомонтаж

Вам нужны красивые и качественные фотографии, без досадных дефектов, которые портят любимый снимок: морщинки и тени под глазами на портрете, слишком яркие блики, лишние предметы в кадре? Сделать Вам любую прическу без похода к парикмахеру? Вас модно одеть или сделать строгое фото на документ? У Вас есть старое, но милое сердцу, фото, и Вы хотите его восстановить? Я помогу Вам в этом.

Меня зовут Ирина Астахова, я – профессиональный фото-ретушер. Мой сайт: http://xn----8sbjurka5aq2j.xn--p1ai/

Более 6 лет я профессионально редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. За это время я обработала тысячи фотографий, овладела множеством приемом и техник, что помогает мне делать максимально качественный материал и сдавать его в короткие сроки. За это время я успела поработать и с крупныминациональными компаниями. Мои клиенты: журнал "Marie Claire" (Мари Клер),  "Страховая группа МСК", Компания"Айдеко" (ideco), "Султан-Маркетинг ТОО" (Казахстан), Текстильная компания "Арабелла", Группа компаний "Мегант", СКБ Контур, журнал  "Свадебныйтанец", Компания "Пять стихий"— и это неполный список клиентов.

В портфолио представлены далеко не все проекты. А только те, что наиболее полно отражают стиль моей работы! Если Вам необходимо что-то более конкретное - напишите мне. 

Портфолио
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Отзывы заказчиков
KaRusel
Руслан 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Обработка фотографий
Мастер своего дела, все в срок, качественно. Внимательна к деталям, приятна в общении. Продолжаем сотрудничать.
Очень приятно работать с Русланом - всё четко сформулировано, оплата моментальная. С удовольствием продолжу с ним работать. Рекомендую. ))
Ответный отзыв
Djek07
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Редактирование изображений
С Ириной очень легко общаться, все быстро и по делу. Вобщем очень доволен.
Рада была снова помочь. Грамотный заказчик и приятный в общении человек. )
Ответный отзыв
Djek07
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото картин
Профессионал обработки изображений. Минимум вопросов, максимум результата. Рекомендую.
Очень довольна сотрудничеством с Евгением! Четкая постановка задачи, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)) Рекомендую.
Ответный отзыв
moiseikov
42 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Несложная ретушь
Впечатления от работы с Ириной самые положительные! Оперативная связь, быстрое и качественное выполнение работы. Обязательно буду сотрудничать в будущем.
С удовольствием работала с Александром. Оплата в срок, конкретное ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.) Всем рекомендую.
Ответный отзыв
mayastilist
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото в коллажи
Для своего второго проекта опять обратилась к Ирине. Мне надо было составить из фото коллажи, предварительно сделав шаблон и подобрать шрифты, причем сделать это надо было быстро. Как всегда мне все надо еще вчера. Ирина очень оперативно все сделала, еще и дополнения, и пожелания, и исправления по ходу работы очень быстро вносились и исправлялись. Да еще Ирина дает дельные советы, особенно когда сама не понимаешь как именно должно быть. Я осталась довольна качеством услуги. Еще и еще раз буду обращаться только к Ирине.
Отличный заказчик! Давно работаю с Майей, все устраивает.)
Ответный отзыв
Обработка фотографий
10 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга