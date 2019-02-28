Анимация фото портрета

Есть фото девушки, нарисованное карандашом. Нужно анимировать это фото. Анимация должна быть такая что якобы ей на лицо дует легкий ветер и ее волосы слегка шевелятся. Анимация 30 сек.

Фото еще не готово. Но для примера добавил фото в таком же стиле