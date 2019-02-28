Эффект блеска логотипа в After Effects

Для музыкального видео необходимо создать вставки из текста, анимированного в ритм текста в клипе. Необходимо 5 10 таких клипов, длинной около 10 секунд. Мы подобрали шрифты, см. в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Вот пример Эффекта:
https://yadi.sk/i/4QrxWHyr7rOVmQ
Есть логотип, есть название игры(Текст), нужно сделать подобный эффект:
Появление названия игры, увлечение логотипа в размере, потом блеск логотипа и блеск названия игры.
Идентично.
Жду Ваших предложений
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