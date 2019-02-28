Эффект блеска логотипа в After Effects

АнимацияЗакрыт8 заявок676 просмотров
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Здравствуйте!

Вот пример Эффекта:

https://yadi.sk/i/4QrxWHyr7rOVmQ

Есть логотип, есть название игры(Текст), нужно сделать подобный эффект:

Появление названия игры, увлечение логотипа в размере, потом блеск логотипа и блеск названия игры.

Идентично.

Жду Ваших предложений

5 лет назад
ignat776
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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