Заставка для YouTube канала в AE

АнимацияЗавершен13 заявок271 просмотр
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Добрый день!

Нужна заставка для YouTube канала фотостудии.

Скриншот в приложении. Исполнителю пришлю отдельно фон, текст и лого в PSD.

Длительность видео 3-5 секунд.

Должен быть красивый эффект появления глаза (желательно как-то связанный со спиралью), текста и какой-то гипнотический звук )

Нужен будет исходник в AE и отрендеренное видео. Технические требования к ролику - 4K 23.976 fps

5 лет назад
RuslanCC
Руслан 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Val_Mond
Виктор 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$45
1 день
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