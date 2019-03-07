Проект фильм "рыбы тоже тонут"

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Привет Сергей, меня зовут Роберт и я делаю первый свой фильм. мне нужно заполнить его спецэффектами. В основном простые, но есть и парачку сложных. Я делал это сам, но у меня нет времени и вот я решил найти афтериста.

посылаю видео. там не все понятно, но ты можешь оценивать каждое место как отдельный проект.

мне нужны лишь спецэффекты. просто проект афтера например и я потом закину оригинальный материал. Некоторые эффекты я уже сделал и делаю щас.

независимый авторский фильм предназначен для кинофестивалей. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ej_HYJvCqg

спасибо за внимание!

5 лет назад
guest_15521562110433
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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