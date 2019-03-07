Нужно сделать 2d анимацию персонажа для игры

АнимацияЗакрыт5 заявок270 просмотров
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Нужно нарисовать 4 покадровой анимации персонажа для игры. Список анимаций:

бег

превращение в воду

превращение в землю

прверащение в огонь

Все происходит на сверхсекретном военном объекте. ГГ подопытный, над которым ввели опыты вследствии этих опытов, он получил способность превращаться в разные стихии природы(вода,воздух и огонь). Ученые, чтобы проверить его способности, сделали полигон препятствий. Но он сбегает от них. И чтоб ему найти выход, он должен проходить эти препятствия. Эти препятствия похожи на ворота. Эти ворота в виде разных стихий природы(вода, огонь, воздух). Когда герой подходит к огненным воротам, он должен перевоплотиться в противоположную стихию(воду в данном случае), чтобы уничтожить ворота. Мой персонаж не только бегает, но и может перевоплощается в разные стихии, на это нужно будет сделать анимацию. Сам персонаж похож на подопытного, одежда соответствующая.

5 лет назад
guest_15522105794332
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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