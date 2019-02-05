DiMedia

Дмитрий DiMedia

 
39 летРоссия/Ульяновск
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Моделирование 3D и визуализация, видеоролики 3D

Autodesk 3ds Max(Vray, Mental Ray), Adobe Photoshop, Adobe After Effects 

• Опыт моделирования hi-poly, low-poly моделей для анимации и экспорта в Unity3D 

• Опыт проработки текстур и умение делать UV развертки 

• Опыт работы с Unity3D (шейдеры) 

• Опыт работы в Substance painter

3d-modeller@майл.ру

3ds MaxPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Модель STL - логотип компании
Всё как всегда хорошо, качественно, быстро. Спасибо!
Для данного заказчика выполняю уже не первый заказ. Сотрудничество на высоком уровне.
Ответный отзыв
Exdzel
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Видеоролики
Качество и скорость работы - на отлично.
Заказчик четко поставил задачу, предоставил все необходимые исходники.
Ответный отзыв
Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Сделать 3d модель в формате .stl
Отличная работа. Спасибо. Очень быстро и качественно. Рекомендую
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Ответственный и порядочный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
webbaster
Виталий 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Требуется создать изображение на основе фотографии и/или 3D модели
Задание выполнено очень хорошо. Спасибо.
Легко и приятно работать. Предоставлена вся исходная информация. Своевременная обратная связь.
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