Моделирование 3D и визуализация, видеоролики 3D
Autodesk 3ds Max(Vray, Mental Ray), Adobe Photoshop, Adobe After Effects
• Опыт моделирования hi-poly, low-poly моделей для анимации и экспорта в Unity3D
• Опыт проработки текстур и умение делать UV развертки
• Опыт работы с Unity3D (шейдеры)
• Опыт работы в Substance painter
3d-modeller@майл.ру
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Портфолио
- Foodtruck 5000х2000155 просмотров
- Барельеф168 просмотров
- Визуализация капсул для вендингового аппарата161 просмотр
- Мокап(mockup) буклета238 просмотров
- Моделирование и визуализация154 просмотра
- Low-poly Модели для Unity156 просмотров
- 3D-диаграмма завод (видео)138 просмотров
- Моделирование и визуализация 360°133 просмотра
- Анимация РУД (видео)130 просмотров
- Визуализация размещения объектов дворовых125 просмотров
- Интерьерная визуализация131 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Всё как всегда хорошо, качественно, быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Для данного заказчика выполняю уже не первый заказ. Сотрудничество на высоком уровне.
$30
10 баллов
5 лет назад
Качество и скорость работы - на отлично.
Ответный отзыв
Заказчик четко поставил задачу, предоставил все необходимые исходники.
$8
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа. Спасибо. Очень быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Ответственный и порядочный заказчик. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Задание выполнено очень хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
Легко и приятно работать. Предоставлена вся исходная информация. Своевременная обратная связь.