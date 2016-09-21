Привет! [:::::::: [b][u]ПОБЕДИТЕЛИ конкурса будут объявлены 5 ноября![/u] ::::::::[/b]] Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно! Для участия, вам необходимо ...