Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей и ремонтом оргтехники. Цвета можно использовать любые. Главное логотип должен быть запоминающийся, дерзкий (но в меру). Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка, баннер). Более подробное техническое задание: 1. Логотип должен ...
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Добрый день!
Меня зовут Захар, я представляю компанию "Thunder-Z"
Я занимаюсь торговлей водонепроницаемых сумок, хочу обратиться к вам с
просьбой создать мне логотип.
Меня интересует цена за логотип.
Жду ответа.
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