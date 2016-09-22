Захар, благодарю за приятное сотрудничество! От сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Захар - замечательный, вежливый заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и очень хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!