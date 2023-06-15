Видео-контент для Tiktok/Reels - видео белья на манекене

$400
ФотосъемкаЗакрыт3 заявки20 просмотров
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Ищем креативного человека, который разбирается в трендах

Нужно снять 40 видео

Подробнее:

Товар: портупеи, белье, чулки, перчатки и тд

1. Генерировать идеи для видео-съемки товара на манекенах
2. Формировать образы (луки)
2. Создавать разные фоны
3. Снимать на телефон/камеру видео контент
4. Монтаж контента в готовый рилс (поиск трендовой музыки и тд)

Примеры видео
https://drive.google.com/drive/folders/1rx9TIec-iRXVF8EriGmjSHT26h8H7IyT?usp=drive_link

3 месяца назад
guest_1695108906936
Турция
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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