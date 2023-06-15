Видео-контент для Tiktok/Reels - видео белья на манекене

Ищем креативного человека, который разбирается в трендах



Нужно снять 40 видео



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Товар: портупеи, белье, чулки, перчатки и тд



1. Генерировать идеи для видео-съемки товара на манекенах

2. Формировать образы (луки)

2. Создавать разные фоны

3. Снимать на телефон/камеру видео контент

4. Монтаж контента в готовый рилс (поиск трендовой музыки и тд)



Примеры видео

https://drive.google.com/drive/folders/1rx9TIec-iRXVF8EriGmjSHT26h8H7IyT?usp=drive_link