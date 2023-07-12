Книжка, цветок

$750
ФотосъемкаЗакрыт2 заявки46 просмотров
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Здравствуйте. Необходимы оператор и девушка для съёмки. Необходимо иметь книжку любую и розу или один цветок. Съёмка может проходить на студии или в домашней локации. Видео, фото будут размещаться на стоковой платформе - шаттерсток

2 месяца назад
olenamarch
Елена 
34 годаКазахстан
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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