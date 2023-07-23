Создать похожую работу

$5
ФотосъемкаЗакрыт4 заявки86 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Обробка і фотозйомка

2 месяца назад
ikromjon_01
Икромжон 
22 годаУзбекистан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Квітка , книжка та дівчина

    $550

    Потрібні якісні фото, де дівчина з книжкою та квіткою за столом. Є певні ідеї, хочу мати такі колекції. Дівчина може сама себе зняти вдома, в тихій локації. Або якщо є оператор, також можливо організувати якісний ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрытнет даты

  • Книжка, цветок

    $750

    Здравствуйте. Необходимы оператор и девушка для съёмки. Необходимо иметь книжку любую и розу или один цветок. Съёмка может проходить на студии или в домашней локации. Видео, фото будут размещаться на стоковой платформе - шаттерсток

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Знятись в вiдеоролику та озвучити його

    $135

    Доброго дня, необхіден актор який готовий знятись у відео, стиль відео , фейк викритя, повне тз та сценарій дам після угоди ( посилання на приклад - https://drive.google.com/file/d/1Ef5Cw9VcBH0ItFwfy6N9LwGzrkga6GO3/view?usp=sharing )

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видео-контент для Tiktok/Reels - видео белья на манекене

    $400

    Ищем креативного человека, который разбирается в трендах Нужно снять 40 видео Подробнее: Товар: портупеи, белье, чулки, перчатки и тд 1. Генерировать идеи для видео-съемки товара на манекенах 2. Формировать образы (луки) ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужна небольшая фотосесия + подобрать 4 модели мужчины

    $150

    Нужна небольшая фотосесия на фоне нашего брендового банера, в наших брендовых футболках подобрать 4 модели мужчины 25-45 локацию выбираете Вы, учитывая наши пожелания Все займет не больше часа!

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Фото товара для Amazon

    Требуются 100-200 фото товара Washing Machine Cleaner для Amazon. Товар вышлем почтой. Нужны разные фото- предметные,в интерьере, с моделями, использование товара.

    Фотосъемка9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сделать поделку оригами + фото

    Доброго! Ваша задача повторить тоже самое НО каждый этап новое именно ВАША фотография https://www.origamiway.com/easy-origami-yoda.shtml https://www.origamiway.com/how-to-make-an-origami-butterfly.shtml https://www.origamiway.com/easy-origami-bird.shtml https://www.origamiway.com/easy-origami-boston-terrier.shtml https://www.origamiway.com/origami-claws.shtml

    Фотосъемка11 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад