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Закрыт5 заявок111 просмотров

Есть фотография продукта:

https://drive.google.com/file/d/1MXYq_DHE7rBpkFWvX9iKphY8SKwelCii/view?usp=drive_link

Нужно перерисовать кабель по стилю как тут:

https://m.media-amazon.com/images/I/71nBtPD2ttL._AC_SL1500_.jpg

Но не так топорно, кабель должен выглядеть как настоящий.

Насыщенность цвета как тут:

https://drive.google.com/file/d/1Te3_L_7RIk9TMLbfrO_7BQrCFUYTcJsW/view?usp=drive_link

Заказ пробный, нужно пару десятков продуктов с разными цветами.

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