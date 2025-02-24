Обработка текста на фото

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок210 просмотров

Здравствуйте, хочу попросить откликнуться на мой заказ, мои предложения такие: фото под номером 1- добавить текст (SMYRPHETTA WORK), чтоб было так же как и на фото 2

Обработка изображений
2 месяца назад
guest_1740687415661
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