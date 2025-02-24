Требуется создание пресета Lightroom на основе предоставленной оригинальной фотографии и существующего пресета. Исполнитель должен повторить настройки для достижения аналогичного результата. Прикреплены файлы для работы.
Обработка текста на фото
Здравствуйте, хочу попросить откликнуться на мой заказ, мои предложения такие: фото под номером 1- добавить текст (SMYRPHETTA WORK), чтоб было так же как и на фото 2
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