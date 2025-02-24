Пресет Lightroom

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Закрыт4 заявки50 просмотров

Здравствуйте, нахожусь в поисках исполнителя, который сможет сделать пресет на заказ. Имеется оригинал фотографии и пресет. Нужно повторить. Ниже прикрепляю файлы.

Жду обратной связи!

Обработка изображенийРетушь фотографий
2 месяца назад
guest_1740665149386
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