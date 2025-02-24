Необходимо убрать фон с фотографий, сделав объект с прозрачным фоном в формате PNG. Ожидается качественная обработка изображений с сохранением деталей объекта.
Пресет Lightroom
Здравствуйте, нахожусь в поисках исполнителя, который сможет сделать пресет на заказ. Имеется оригинал фотографии и пресет. Нужно повторить. Ниже прикрепляю файлы.
Жду обратной связи!
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