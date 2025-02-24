Задача включает в себя детализирование ИИ-изображения: исправление бороды, пальцев, волос и других недоработок, а также улучшение текстуры кожи. Также возможно создание нового изображения с лицом мужчины на обнаженном теле в позе эмбриона. Требуется высокая детализация и натуральная текстура кожи.