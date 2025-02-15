Разметить людей на 10,000 фотографиях

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки222 просмотра

Задача выделить людей на фото, разметка фото делается очень быстро в специальной программе (доступ предоставим), на обработку одного фото уходит 2-3 сек.

Пример одного фото и разметки: http://joxi.ru/D2PokBgi1Xq7Nm

Всего надо разметить 10 000 фото.

Обработка фотографий
3 месяца назад
guest_1707228768539
год в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
6 часов назад
3 месяца назад
$120
4 дня
Escrow
Спасибо за предложение поработать: Хороший заказчик и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
Екатерина
 
20 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Мила
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Куанышбек
 
43 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
Евгения
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
В'ячеслав
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
60 отзывов
3 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 месяца назад
Віта
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
34 года
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
6 часов назад
3 месяца назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Христина
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасія
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
17 дней назад
3 месяца назад
Світлана
 
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Геворг
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
НАТАЛІЯ
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Інга
 
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
9 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Яна
 
38 лет
2 года в сервисе
Была
24 дня назад
3 месяца назад
Марина
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Алдияр
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад