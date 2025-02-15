Требуется написать один положительный отзыв для группы ВКонтакте с оценкой 5 звёзд. Отзыв должен быть качественным и соответствовать тематике контекстной рекламы.
Разметить людей на 10,000 фотографиях
Задача выделить людей на фото, разметка фото делается очень быстро в специальной программе (доступ предоставим), на обработку одного фото уходит 2-3 сек.
Пример одного фото и разметки: http://joxi.ru/D2PokBgi1Xq7Nm
Всего надо разметить 10 000 фото.
Выбранный исполнитель
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