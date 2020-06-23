Верстка лайаутов по мокапу для андроид

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки329 просмотров

задача будет только

1. отверстать в лайауты андроида и поправить дизайн если где-то он не совсем в стиле андроида ( формы кнопок, иконки и такое прочее, меню , настройки ...  ) 

Файл с моками  в архиве 

Android
5 лет назад
nazymko
Андрей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stiepan-maltsiev
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
3 дня
Сделал в срок , отличная коммуникация
Все круто

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Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
stiepan-maltsiev
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад