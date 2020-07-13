Добрый день, нужно сделать простую анимацию (gif) из png. Планирую использовать по время загрузки страницы на сайте. Нужно что то простое и со вкусом. Жду цены и сроки. ...
Подобрать релевантные изображения, отредактировать по требованиям
Есть директория с 1000 изображений
Необходимо для каждого подобрать аналог и сохранить с такими же параметрами
Размер: 300х300
Тип файла: PNG (прозрачный фон)
Стиль: реальные предметы
Названия: сохранить текущий формат названия и нумерацию
Ссылка на директорию с изображениями исходниками
https://www.dropbox.com/sh/amtkl6fxfiwkfg3/AADE5agg6lfZVtNXVGwGkTnBa
В отклике жду стоимость за выполнение данной работы и примеры похожих заданий, если есть.
Выбранный исполнитель
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