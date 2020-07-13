Подобрать релевантные изображения, отредактировать по требованиям

Исполнитель взялся за работу неправильно оценив трудозатраты на ее выполнение. Сделав примерно 15% от общего объема - отказался от дальнейшего сотрудничества и попросил оплатить вознаграждение за уже выполненную работу. Разошлись мирно, нареканий на коммуникацию с исполнителем нет, вознаграждение исполнителю перевел, но время свое потратил... Руслану удачи.