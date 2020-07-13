Подобрать релевантные изображения, отредактировать по требованиям

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен17 заявок1013 просмотров

Есть директория с 1000 изображений

Необходимо для каждого подобрать аналог и сохранить с такими же параметрами

Размер: 300х300

Тип файла: PNG (прозрачный фон)

Стиль: реальные предметы

Названия: сохранить текущий формат названия и нумерацию

Ссылка на директорию с изображениями исходниками

https://www.dropbox.com/sh/amtkl6fxfiwkfg3/AADE5agg6lfZVtNXVGwGkTnBa

В отклике жду стоимость за выполнение данной работы и примеры похожих заданий, если есть.

5 лет назад
sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ruslanprince1989
Солнцев 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$42
2 дня
Исполнитель взялся за работу неправильно оценив трудозатраты на ее выполнение. Сделав примерно 15% от общего объема - отказался от дальнейшего сотрудничества и попросил оплатить вознаграждение за уже выполненную работу. Разошлись мирно, нареканий на коммуникацию с исполнителем нет, вознаграждение исполнителю перевел, но время свое потратил... Руслану удачи.
Хороший человек, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

ruslanprince1989
Солнцев 
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