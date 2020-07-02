Нарисовать 11 иконок для существующей коллекции (медицина)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен30 заявок1063 просмотра

Необходимо нарисовать 11 дополнительных иконок на медицинскую тематику в едином стиле с коллекцией https://iconcrafts.com/icons/medicine (2 цвета, неразрывный контур, заливка фона, единая толщина линии, стилистика).

Размер 96x96px, png, по итогу желательно предоставить исходники.

5 лет назад
vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
Было приятно сотрудничать. Чёткое следование ТЗ, соблюдение договорённостей, оперативная связь. Исполнителя рекомендую.
Рад сотрудничеству! Приятный заказчик, знает чего хочет, что существенно способствует конечному результату! Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Татьяна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Святослав
 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
232 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад
8 отзывов
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Жанна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Иван
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Марина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
3 часа назад
64 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
16 дней назад
68 отзывов
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Александр
 
53 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
79 отзывов
5 лет назад
Максим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Иеронимус
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
286 отзывов(-2)
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад