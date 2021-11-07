Дизайн, отрисовка, разработка логотипов в векторных редакторах (CorelDRAW, Adobe Illustrator)
Я обучаюсь на специальности технология художественной обработки материалов.
В рамках учебной программы сталкивалась с большим объёмом работ по различным выдам дизайна, выполняла работы в графических редакторах, различных программ для 3D моделирования, проектирования чертежей и изделий.
В настоящее время больше интересуюсь дизайном и отрисовкой в векторных-редакторах.
Telegram: @povarusa
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Портфолио
- Разработка качелей на основе поз людей62 просмотра
- Разработка упаковки и схема развертки для нее68 просмотров
- Разработка декоративного панно68 просмотров
- Разработка дизайна камода45 просмотров
- Разработка постеров35 просмотров
- Отрисовка 2D мультика57 просмотров
- Леттеринг57 просмотров
- Отрисовка карты87 просмотров
- Создание чертежей и производственных потоков65 просмотров
- Отрисовка изображения портрета67 просмотров
- Отрисовка 3D постера60 просмотров