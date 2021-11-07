Дизайн, отрисовка, разработка логотипов в векторных редакторах (CorelDRAW, Adobe Illustrator)

Я обучаюсь на специальности технология художественной обработки материалов.

В рамках учебной программы сталкивалась с большим объёмом работ по различным выдам дизайна, выполняла работы в графических редакторах, различных программ для 3D моделирования, проектирования чертежей и изделий.

В настоящее время больше интересуюсь дизайном и отрисовкой в векторных-редакторах.

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