Художник-фрилансер. Иллюстрция. Растровая,векторная графика. Традиционный арт.

Здравствуйте! Буду рада если вы дадите мне шанс работать над вашим проектом. Я уверена,что моих навыков будет достаточно для выполнения заказа.Я художник с профильным образованием. Рисую и пишу традиционно (мой сайт с портфолио http://svetlana-belova.art) и в цифре(фш, планшет) https://www.behance.net/BelSvetArt Работаю в растре и векторе. Монохром, цвет. Состою в СРХ. Картины в частных коллекциях в России и за рубежом. Имею опыт в создании иллюстраций, новогодней подарочной упаковки, разработке игровых персонажей. Готова к длительному сотрудничеству. Самозанятая, предоставлю чек для отчетности.