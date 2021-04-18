Я создаю как легкие и простые, так и более сложные и детализированные работы. Простота, удобство, полезность и эффективность одновременно. Моя цель, что бы каждый заказчик получил то, зачем пришел ко мне.

Я рисую портреты, иллюстрации, пробую себя в разных стилях и техниках. Кроме того, могу сделать для Вас логотип, элементы айдентики.

Инструменты: Adobe illustrator

О векторе: Портреты в векторе, как и вообще любые изображения, имеют ряд преимуществ. Основное преимущество - качество печати. Если растровые рисунки имеют предел при увеличении изображения, прежде чем появятся пиксели, и все станет размытым и нечетким, то с вектором такого не случится. Вы можете увеличивать или уменьшать изображение до бесконечности, ограничиваясь лишь своими нуждами в конкретный момент. И если растровое изображение для разных целей вам нужно в нескольких вариантах, то векторное-только одно. Вы можете легко распечатать его как на маленьком колпачке ручки, там и на огромном плакате, совершенно без потери качества.