Ilona_a

Илона Ilona_a

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я создаю как легкие и простые, так и более сложные и детализированные работы. Простота, удобство, полезность и эффективность одновременно. Моя цель, что бы каждый заказчик получил то, зачем пришел ко мне.

Я рисую портреты, иллюстрации, пробую себя в разных стилях и техниках. Кроме того, могу сделать для Вас логотип, элементы айдентики.

Инструменты: Adobe illustrator

О векторе: Портреты в векторе, как и вообще любые изображения, имеют ряд преимуществ. Основное преимущество - качество печати. Если растровые рисунки имеют предел при увеличении изображения, прежде чем появятся пиксели, и все станет размытым и нечетким, то с вектором такого не случится. Вы можете увеличивать или уменьшать изображение до бесконечности, ограничиваясь лишь своими нуждами в конкретный момент. И если растровое изображение для разных целей вам нужно в нескольких вариантах, то векторное-только одно. Вы можете легко распечатать его как на маленьком колпачке ручки, там и на огромном плакате, совершенно без потери качества.

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Отзывы заказчиков

alex159357
Максим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создание логотипа интернет-магазина
Хочу выразить огромную благодарность Илоне за потрясающую работу! Обратился к ней и не пожалел. Проект был не самый простой, так как я сам не знал что нужно. Разработанный Илоной логотип не просто очень понравился, а лег в основу нового фирменного стиля нашей компании. Все на высочайшем уровне. Спасибо вам большое!
Спасибо за предоставленную возможность проявить себя. Заказчик отличный! Быстрая обратная связь, четкие пожелания, своевременная оплата. Было приятно с Вами работать!
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