Рецензия. Русский язык 1 курс

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Завершен13 заявок837 просмотров

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4 года назад
kovaa
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Как всегда все сделал быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик, все внятно разъяснил по заданию, рекомендую!

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viktormarkin
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52 отзыва
4 года назад