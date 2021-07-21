Нужно написать учебную практику. Все что нужно сделать написано в прикрепленном документе. Все остальные документы и примеры заполнения пришлю как начнете выполнять заказ.
Рецензия. Русский язык 1 курс
Написать рецензию на статью. Небольшую, просто с соблюдением структуры.
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