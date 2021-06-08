Курсовая работа по психологии

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Нужно написать курсовую работу на тему "Структурные особенности семьи и удовлетворенность браком в семьях с разным количеством детей" с использованием обработки в SPSS

Необходимо использовать мат. методы, выборка из 90 респондентов 20% литературы за последние 10 лет, источников 50 ( из них 15 иностранных)

используемые методики:

  • Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В.Столин, Т.Л.Романова, Г.П. Бутенко);
  • Изменения семейных установок в супружеской паре ( Ю.Е. Алешина, И.Я. Гозман, Е.М.Дубовский);
  • Опросник шкала семейной адаптации и сплоченности (Опросник FACES-3/Тест Д.Х.Олсона)
Анкета:

  • возраст
  • стаж супружеской жизни (от 5 лет)
  • количество детей
У нас 3 группы:

  • без детей
  • С 1 ребенком
  • 3 и более
Человек по 30 в каждой минимум

Не обязательно пар

Срок 18 июня

Кол-во страниц 45 без литературы и приложений

Оригинальность текста 85%

Шрифт 14, интервал полуторный

4 года назад
igamov
Игорь 
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