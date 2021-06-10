Реферат (Технические характеристики инвентаря для игры в бадминтон)

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Завершен4 заявки383 просмотра

Добрый всем день. Нужен реферат на тему: "Технические характеристики инвентаря для игры в бадминтон". Имеется ввиду профессиональный бадминтон. Срок выполненя - 3 дня. Уникальность 80%. Шрифт 12. Междустрочный - полуторный. 20+ страниц. Список литературы. Оглавление

4 года назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$40
3 дня
Escrow
Великолепная работа. Мария уже не первый раз выполняет работы на очень высоком уровне. Всё в срок. Без лишних вопросов. Спасибо. Очень рекомендую
Спасибо за очередную нетривиальную задачу. Как обычно, от сотрудничества только позитивные эмоции

Заявки фрилансеров

Феликс
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Виталий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад